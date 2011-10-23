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В Болгарии начались выборы президента страны

23 октября 2011, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Болгарии начались выборы президента страны

В Болгарии сегодня начались выборы президента страны. 11 тысяч 382 избирательных участка открылись ровно в 06.00 по местному времени. Голосование продлится до 19.00 (20.00 мск).

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что опоздавшие избиратели смогут проголосовать в течение часа после официального закрытия участков. В Болгарии впервые выборы главы государства и вице-президента совмещены с выборами мэров и руководителей районных администраций, передает ИТАР-ТАСС. На каждом избирательном участке находятся по две урны, одна из которых предназначена для голосования за будущего президента, а другая - за главу местной администрации. После того, как избиратель проголосовал, ему запрещается публично сообщать о своем выборе. В ином случае его бюллетень подлежит уничтожению без права повторного голосования.

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В Сети появились снимки виллы на Ибице, где тайно отдыхали принц Гарри и Меган Маркл

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Стали известны подробности тайного семейного отдыха королевской четы принца Гарри и Маган Маркл на Ибице. Супружеская пара отправила в отпуск сразу после дня рождения герцогини Сассекской.

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//Непознанное

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//Мнение

Продовольственная бензоколонка

Продовольственная бензоколонка

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//Новости СМИ2

//Общество

В Тюмени проверят больницу, в которой отказались принять девушку с отеком легких

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Жириновский объяснил, на каких условиях РФ вернётся в "большую восьмёрку"

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Неизвестные забросали камнями поезд "Петербург - Махачкала" в Чечне

Неизвестные злоумышленники забросали камнями поезд "Петербург - Махачкала". Инцидент произошел 23 августа на территории Чеченской республики на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт в Грозненском регионе СКЖД.

//Происшествия

Казаки избили мужчину в Геленджике из-за просьбы о фотографии

Казаки избили мужчину в Геленджике из-за просьбы о фотографии

В воскресенье, 25 августа, в полицию поступило заявление от 30-летнего мужчины, который утверждал, что на него напали казаки в Геленджике. По словам пострадавшего, он хотел просто сфотографироваться.

//В мире

Глава Мюнхенской конференции по безопасности объяснил, почему Россию нельзя приглашать в G8

Глава Мюнхенской конференции по безопасности объяснил, почему Россию нельзя приглашать в G8

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал причину, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8. Он напомнил, что Россию исключили из-за событий на Украине.

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СМИ: Трамп хочет бороться с ураганами с помощью ядерных бомб

СМИ: Трамп хочет бороться с ураганами с помощью ядерных бомб

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности изучить вопрос об использовании ядерной бомбы для борьбы с ураганами. Об этом сообщили местные источники в понедельник, 26 августа.

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Трамп поцеловал супругу Макрона в присутствии Меланьи на G7

Трамп поцеловал супругу Макрона в присутствии Меланьи на G7

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп публично поцеловал супругу французского лидера Эммануэля Макрона в присутствии Меланьи во время саммита G7 в Биаррице. Отмечается, что лидеры стран позировали для совместного фото.

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В городе Чайковский Пермского края врачи станции скорой помощи возмущены зарплатой и условиями труда. Министерство здравоохранения региона провело выездную проверку в Чайковском.

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Одна из самых известных работ знаменитого британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза, была безжалостно закрашена в английском городе Дувр.

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В Калужской области наркоман убил 92-летнего ветерана ради денег

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В Калужской области 34-летний наркоман убил ветерана Великой Отечественной войны из-за денег. Сообщается, что тело пенсионера находилось в квартире несколько дней, прежде чем его обнаружил сын.

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