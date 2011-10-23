В Болгарии начались выборы президента страны

В Болгарии сегодня начались выборы президента страны. 11 тысяч 382 избирательных участка открылись ровно в 06.00 по местному времени. Голосование продлится до 19.00 (20.00 мск).

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что опоздавшие избиратели смогут проголосовать в течение часа после официального закрытия участков. В Болгарии впервые выборы главы государства и вице-президента совмещены с выборами мэров и руководителей районных администраций, передает ИТАР-ТАСС. На каждом избирательном участке находятся по две урны, одна из которых предназначена для голосования за будущего президента, а другая - за главу местной администрации. После того, как избиратель проголосовал, ему запрещается публично сообщать о своем выборе. В ином случае его бюллетень подлежит уничтожению без права повторного голосования.