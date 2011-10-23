Сыну Муаммара Каддафи Сеиф Аль-Исламу удалось бежать из города Сирт

В Ливии сын Муаммара Каддафи Сейф Аль-Ислам бежал из города Сирт и продвигается к границе страны с Нигером. Один из командиров переходного Национального Совета Ливии рассказал, что Сейф Аль-Ислама разыскивают: сторонники оппозиции в этом регионе находятся в полной боевой готовности. Ранее о судьбе сына Каддафи поступала противоречивая информация, сообщалось о том, что он ранен, или попал в плен, или погиб, передает "Эхо Москвы".

Аргументы.ру собщали, что сын Каддафи Сейф аль-Ислам попал в плен к представителям Переходного национального совета Ливии.

О гибели Муаммара Каддафи стало известно в четверг, 20 октября. В ливийской Мисрате на всеобщее обозрение выставлено окровавленное тело полковника. Труп Каддафи находится в промышленном холодильнике. К торговому центру выстроились длинные очереди. В Интернете обнаружен видеоролик, на котором 22-летний боец бригады Национального переходного совета Ливии в Бенгази Санад аль-Садек аль-Курейби признаётся в убийстве Муамара Каддафи.

Представители Переходного национального совета Ливии сообщили о том, что принято решение о передаче тела Муамара Каддафи его семье.