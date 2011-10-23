В Тунисе 23 октября пройдут первые выборы после январской революции

В Тунисе сегодня пройдут первые выборы после январской революции. Жители страны будут выбирать Учредительную Ассамблею. Ассамблее предстоит выработать положения новой конституции и определить, каким станет будущее государственное устройство Туниса.

Новые власти обращают внимание на безопасность в стране. Правительство Туниса выступило со специальным заявлением, в котором пообещало обеспечить полноценное голосование. Патрули из полицейских и жандармов будут охранять избирательные участки на всей территории страны, особенно это касается части страны, граничащей с Ливией. Власти полностью исключили возможность фальсификации результатов голосования. Это стало ответом на заявления исламистов, которые пообещали вывести людей на улицы в случае подтасовок, передает "Эхо Москвы".

В январе 2011 года во время революции в Тунисе был отстранен от власти президент Бен Али, правивший страной 23 года.