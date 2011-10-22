Ливийские власти передадут тело Каддафи родственникам

Представители Переходного национального совета Ливии сообщили о том, что принято решение о передаче тела Муамара Каддафи его семье. Передача произойдет в субботу вечером или в воскресенье, передает ВВС.

Муамар Каддафи был убит 20 октября при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время его тело находится в городе Мисрата, где помещено в холодильник.

"АН" сообщали, что старейшины Казазафа, родного племени Муамара Каддафи, обратились к Переходному национальному совету Ливии с просьбой передать им тела бывшего руководителя ливийской Джамахирии и его сына Муатасима для погребения в Сирте.