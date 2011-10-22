Глава исполкома ПНС: Выборы в Ливии пройдут в ближайшие 8 месяцев

Председатель исполкома Переходного национального совета Махмуд Джибриль подтвердил информацию о том, что выборы в правительство Ливии пройдут в течение ближайших восьми месяцев.

По его словам, будет сформирован Национальный конгресс Ливии, подобие парламента. "Перед конгрессом будет стоять две задачи - создание проекта конституции, по которому мы проведем референдум, и формирование временного правительства, которое будет работать до президентских выборов", - заявил Джибриль.

В субботу председатель исполкома ПНС Ливии заявил об уходе в отставку. По словам Махмуда Джибриля, отставка проходит в соответствии с переходным планом после того, как армия взяла под контроль всю страну, в некоторых районах которой в последнее время оказывали сопротивление сторонники полковника Муамара Каддафи.

"АН" сообщали о гибели Муамара Каддафи в минувший четверг.