Глава исполкома ПНС: Выборы в Ливии пройдут в ближайшие 8 месяцев
22 октября 2011, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель исполкома Переходного национального совета Махмуд Джибриль подтвердил информацию о том, что выборы в правительство Ливии пройдут в течение ближайших восьми месяцев.
По его словам, будет сформирован Национальный конгресс Ливии, подобие парламента. "Перед конгрессом будет стоять две задачи - создание проекта конституции, по которому мы проведем референдум, и формирование временного правительства, которое будет работать до президентских выборов", - заявил Джибриль.
В субботу председатель исполкома ПНС Ливии заявил об уходе в отставку. По словам Махмуда Джибриля, отставка проходит в соответствии с переходным планом после того, как армия взяла под контроль всю страну, в некоторых районах которой в последнее время оказывали сопротивление сторонники полковника Муамара Каддафи.
"АН" сообщали о гибели Муамара Каддафи в минувший четверг.