Массовая антихристианская демонстрация исламистов прошла в Малайзии

В Малайзии более двух тысяч мусульман приняли участие в демонстрации протеста против деятельности в этой стране христианских миссионеров, которых обвиняют в попытке обращения мусульман в христианство.

Акция состоялась возле столицы страны Куала-Лумпура.

Законы Малайзии запрещают мусульманам, которые составляют большинство жителей страны, переход в другую веру, сообщает BBC.

Большинство наблюдателей связывает антихристианские акции с принятым Верховным судом Малайзии решением отменить введенный правительством страны запрет христианским СМИ употреблять слово "Аллах" для обозначения Бога.

Запрет также распространялся на переводы Библии на малайский язык - при том, что другого слова для именования Бога в этом языке не существует.

Ислам в Малайзии исповедует более половины 28-миллионного населения страны, причем мусульманами являются преимущественно малайцы. Христиан в Малайзии около 9%, в основном, это этнические китайцы и индийцы.