СВР не комментирует сообщение о задержании в Германии российских шпионов

Служба внешней разведки не дает комментариев о задержании в Германии предполагаемых российских шпионов - мужчину и женщину – супругов.

"АН" сообщали, что двух предполагаемых агентов российской разведки в субботу задержали немецкие спецслужбы. Мужчину и женщину задержали в двух разных городах. Задержанные в Германии супруги, которые, предположительно, шпионили в пользу России, контактировали со скандально известной шпионкой Анной Чапман, сообщает "АН" со ссылкой на издание Focus.

Как передает "Эхо Москвы", официальные органы Германии ситуацию с российскими разведчиками пока не прокомментировали.