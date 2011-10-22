Палач Каддафи обессмертил своё имя: Аль-Курейби сделал видеопризнание в сети

В Интернете обнаружен видеоролик, на котором 22-летний боец бригады Национального переходного совета Ливии в Бенгази Санад аль-Садек аль-Курейби признаётся в убийстве Муаммара Каддафи.

Военнослужащий демонстрирует на камеру перстень, принадлежавший Каддафи, и его пиджак, испачканный кровью. Аль-Курейби называет себя бойцом бенгазийской бригады ПНС, принимавшей участие в штурме Сирта, и заявляет, что это он застрелил Каддафи, когда бойцы другой бригады - из Мисураты, - также атаковавшей Сирт - решили отобрать пленника у бенгазийцев, сообщают обнаружившие видеоролик журналисты агентства France-Presse.

По признанию Аль-Курейби, он убил политика двумя выстрелами из его же золотого пистолета, одна из пуль попала ему в голову.

Накануне представители Переходного национального совета заявляли, что Каддафи был убит непреднамеренно, а смертельное ранение получил во время перестрелки между его сторонниками и противниками, напоминает AFP.