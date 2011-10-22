В Нью-Йорке власти выступили против гендерного разделения в общественном транспорте. Бруклинские автобусы, на которые обратили внимание чиновники, пользуются большой популярностью среди ортодоксальных иудеев.

Согласно законам хасидов, мужчина не должен прикасаться к женщинам, исключение составляют только жены, поэтому пассажиры автобуса требовали от женщин, пытавшихся занять место в передней части салона, пересесть назад.

Подобное недопустимо, поскольку лежит вне закона и является дискриминацией, заявил мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Он предупредил, что если такое нарушение повторится, работа автобусов на этом маршруте будет прекращена.

Отметим, что власти Нью-Йорка в целом лояльны к религиозной этике своих жителей. Летом 2010 года хасиды добились того, чтобы в автобусах, о которых сегодня опять ведётся речь, была убрана реклама алкоголя. На рекламных плакатах были изображены бутылки водки и девушки в бикини.

Производители водки в знак протеста провели тогда пикет около одной из автобусных станций, в котором приняли участие девушки в купальниках, но безуспешно.