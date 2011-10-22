Уго Чавес: Каддафи будут помнить как великого бойца, революционера и мученика

Президент Венесуэлы Уго Чавес в ла-Грите заявил, что смерть ливийского лидера Муаммара Каддафи убийство, которое возмущает своим диким способом и сказал, что его бывшего союзника мир теперь будет помнить как мученика.

"К сожалению, смерть Каддафи не вызывает сомнения. Он был убит варварски", - сказал Чавес.

Погибший ливийский лидер "запомнится как великий боец, революционер и мученик", добавил президент, который выражал свою поддержку Каддафи постоянно в течение восьми месяцев с момента, когда началось восстание в Ливии, сообщает eluniversal.com.

Венесуэльский президент считал Муаммара Каддафи другом и надеялся, что ему удастся "противостоять агрессии империализма" НАТО, которая поддерживала ливийских повстанцев с начала конфликта в феврале.

По словам Чавеса, целью операции был захват международными силами ливийской нефти. "Эта история в Ливии только начинается сейчас", сказал президент Венесуэлы.

Чавес выразил уверенность, что несмотря на произошедшее, "империя янки не может править этим миром больше, в их усилиях по мировому господству, империя и ее союзники в огне ", добавил президент.

Напомним, сразу после возвращения в Венесуэллу с Кубы, где его лечили от онкозаболевания, Уго Чавес отправился в город Санто-Кристо-де-ла-Грита в штате Тачира, чтобы прочесть благодарственную молитву перед хранящейся в местной церкви деревянной скульптурой Иисуса Христа, которую венесуэльские католики уже несколько веков считают чудотворной.