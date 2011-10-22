В Греции демонстранты согласились убрать мусор с улиц Афин

В Греции работники афинских муниципалитетов приняли решение о прекращении 21-дневной стачки и начали убирать мусор с улиц города. За прошедшие три недели на улицах греческого мегаполиса скопились сотни тысяч тонн мусора.



Все это время власти отказывались отменить планируемое сокращение зарплат муниципальных работников. Зарплаты в Греции сокращаются в связи с жесткими мерами экономии. На сегодняшний день Министерство внутренних дел Греции, отвечающее за административные вопросы, обязалось отозвать мобилизацию и частные мусоровозы, если мусорщики примутся за работу. Муниципалитеты согласились прекратить стачку, передает РИА «Новости».