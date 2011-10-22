Хирург-онколог Уго Чавеса сбежал из Венесуэллы, опасаясь за свою жизнь

Лечащий врач Уго Чавеса, давший неутешительный прогноз по поводу состояния здоровья президента Венесуэлы, покинул родину из-за опасений за собственную жизнь после бесед со спецслужбами страны.

Хирург Сальвадор Наваррете, занимавшийся лечением Чавеса с 2002 года, на прошлой неделе заявил, что онкологическое заболевание, которое было выявлено у венесуэльского лидера, не оставляет надежды на благополучный исход лечения, и при таком диагнозе пациент может прожить не более двух лет.

По словам Наваррете, после этого интервью в его клинику приходили сотрудники службы разведки. В такой ситуации врач принял решение уехать из страны.

Напомним, в минувший четверг, после возвращения с Кубы, Чавес заявил, что ему удалось полностью излечиться от рака.