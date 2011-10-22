США, ЕС и ПНС: Каддафи вывез из Ливии $200 млрд, включая зарубежную недвижимость

Муамар Каддафи вывез из Ливии в общей сложности 200 миллиардов долларов, включая зарубежную недвижимость и инвестиции, подытожили в субботу. Эта сумма вдвое превосходит предыдущую оценку хищений свергнутого президента.

Согласно результатам расследования, проведенного США, странами ЕС и новыми властями Ливии, бывший лидер страны хранил деньги на банковских счетах во многих крупных государствах мира, включая страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Кроме того, Каддафи вкладывал средства в недвижимость, инвестировал в проекты за рубежом. Формально открывателями большинства счетов выступали государственные учреждения Ливии, однако, как уверяют авторы исследования, Каддафи и члены его семьи имели возможность снять с этих счетов любую сумму денег, пишет в субботу газета Los Angeles Times.

Официально информация издания не подтверждена.