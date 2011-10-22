Тело Муамара Каддафи выставили на обозрение в торговом центре

В ливийской Мисрате на всеобщее обозрение выставлено окровавленное тело лидера Джамахирии Муамара Каддафи. Труп полковника находится в промышленном холодильнике. К торговому центру выстроились длинные очереди.



Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Охрана объявила часы посещения холодильника с телом - разные для семей и одиноких мужчин. Люди, находящиеся в очереди, скандируют "Мы хотим увидеть собаку". Посетители, среди которых есть дети, охотно фотографируются с телом Каддафи.