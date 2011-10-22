Обама не получил одобрения Сената на введение нового налога для миллионеров

Верхняя Палата Конгресса США нанкануне отклонила предложенный президентом Бараком Обамой законопроект, предусматривавший выделение $35 млрд на поддержание занятости среди учителей, полицейских и пожарных за счёт повышения налогов миллионеров.

Для финансирования предполагавшихся расходов законопроект предусматривал введение с 2013 года дополнительного налога в 0,5 % на доходы, превышающие миллион долларов.

Законопроект поддержали 50 сенаторов при необходимом минимуме в 60 голосов, 50 сенаторов проголосовали против, сообщается на сайте Сената.

Как подчеркивается в публикации Los Angeles Times, против законопроекта 20 октября проголосовали все сенаторы-республиканцы и трое демократов.

Законопроект был внесен после того, как на прошлой неделе Сенат отверг план Обамы по выделению на повышение занятости $447 млрд. Демократы решили разбить этот план на отдельные предложения, одно и заключалось в поддержание занятости среди учителей, полицейских и пожарных за счёт повышения налогов миллионеров, и было отклоненоСенатом.