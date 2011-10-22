В США скончался наследный принц Саудовской Аравии Султан бен Абдель Азиз аль-Сауд. В Штатах 83-летний наследник престола проходил курс медицинского лечения.



На медицинское лечение в США Султан бен Абдель Азиз отправился в июне 2011 года. По данным западных СМИ у саудовского наследника был рак толстой кишки последней степени.

Султан бен Абдель Азиз являлся первым заместителем председателя Совета министров (председатель - король Саудовской Аравии), а также министром обороны и авиации страны. На всех саудовских каналах транслируется мечеть в Мекке и звучат суры из Корана, передает РИА Новости.