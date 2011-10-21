Ливийская Национальная нефтяная корпорация (ННК) заявила, что разорвет контракт с "Газпромом" из-за невыполненных обязательств по оплате обучения ливийских студентов.



Нефтяная корпорация Ливии назвала провалом "Газпрома" неисполнение обязательств по оплате обучения ливийских студентов. ННК пригласила представителей российской газовой компании в Триполи для обсуждения этого вопроса (впоследствии встреча была отменена, так как полеты над Триполи были приостановлены из-за стрельбы в воздух повстанцами, празднующими гибель Каддафи). Кроме того, ливийская нефтяная корпорация намерена пересмотреть контракт с "Газпромом", который был заключен еще во времена правления Муамара Каддафи.



Председатель ННК Нури Беруан заявил: "Они должны были выполнять свои обязательства, и мы хотим узнать, почему они не выполнили их". В то же время, председатель ННК выразил уверенность, что с "Газпромом" за нарушение контракта удастся договориться о компенсации.



По данным Национальной нефтяной корпорации, "Газпром" должен был оплачивать обучение около 60 ливийских студентов, но в середине учебного года он оставил их без средств. Эта группа ливийских студентов составляет около трети от общего числа претендентов, которые планировали работу в нефтяном секторе. Они проходят обучение в рамках соглашения с рядом нефтяных компаний мира.



Новые власти Ливии заявили, что намерены пересмотреть и многие другие контракты, заключенные при правлении Каддафи. Однако при заключении новых контрактов будет учитываться позиция каждой страны во время восстаний в Ливии, передает агентство Reuters.



