Обама обещает вывести свои войска из Ирака к концу 2011 года

Президент США Барак Обама в пятницу в ходе видеоконференции заявил, что США выполнят свои обещания по выводу войск из Ирака и к концу текущего года выведут свои войска из этой страны.



Выступая в пятницу в Белом доме после видеоконференции с премьером Ирака Нури Аль-Малики, Барак Обама сказал: "Как и было обещано, мы выведем все наши войска из Ирака и начнем поэтапный вывод войск из Афганистана, оставшаяся часть наших войск в Ираке вернется домой к концу года. Спустя почти девять лет война США в Ираке будет закончена", – цитирует Барака Обаму агентство Reuters.



По словам американского президента, он пообещал премьеру Ирака, что США продолжат оказывать содействие и помощь Ираку, а также выполнят все взятые на себя обязательства: "Мы достигли полного согласия относительно того, как нам продвигаться (в выстраивании дальнейших отношений). Мы вступаем в новую фазу партнерства США и Ирака. С 1 января наши отношения станут нормальными отношениями двух равных суверенных стран, уважающих друг друга и имеющих общие интересы".



Стороны договорились о проведении в ближайшее время заседания двусторонней координационной комиссии по вопросам расширения партнерства двух стран. Кроме того, Барак Обама пригласил Нури Аль-Малики посетить Вашингтон в декабре 2011 года.