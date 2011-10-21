Убийство Каддафи было преднамеренным, его жестоко избили, а потом застрелили

Убийство бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи было преднамеренным. Повстанцы, которые его уже раненого после удара ВВС НАТО захватили в плен, сначала жестоко избили, а потом застрелили.



Высокопоставленный представитель Переходного национального совета (ПНС) Ливии рассказал в пятницу на условиях анонимности агентству Reuters версию убийства полковника Муамара Каддафи, которая расходится с официальной версией событий, представленной ПНС. По его словам, захватившие повстанцы убили бывшего лидера Ливии намеренно: "Они (повстанцы) жестоко избили его (Каддафи), а затем застрелили. Это - война", - рассказал анонимный представитель ПНС.



Он также подтвердил, что Муамар Каддафи при бегстве из Сирта, который в четверг перешел под полный контроль сил ПНС, был ранен при ударе ВВС НАТО по автоколонне полковника. По его данным, сторонники Муамара Каддафи спрятали раненого полковника в дренажной трубе в окрестностях Сирта, где его взял в плен отряд повстанцев, перебив выставленную перед убежищем охрану. Бывшего лидера Джамахирии перед смертью долго терзали, а потом глумились над его телом.



Напомним, в заявлении ПНС говорилось, что автомобиль, в котором Муамара Каддафи везли в госпиталь, попал под перекрестный огонь бойцов ПНС и сил самого полковника, в результате чего он получил смертельные ранения в голову и в живот.



Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что бывший лидер Ливии был задержан полуавтономными отрядами повстанцев, которые не контролируются новыми властями страны, что ставит под вопрос будущее Ливии. Руководитель российского МИДа потребовал провести расследование обстоятельств гибели Муамара Каддафи.

Телеканал "Вести 24" обнародовал новую видеозапись последних минут жизни Муамара Каддафи.