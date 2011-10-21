Разбушевавшаяся стихия нанесла Вечному городу ущерб на миллионы евро

В Риме работа метрополитена, остановленная из-за обрушившейся накануне утром на итальянскую столицу грозы, в пятницу восстановлена, закрыта еще только станция Colosseo в непосредственной близости от знаменитого Колизея.

Кроме того, в Вечном городе все еще наблюдаются сбои в работе некоторых светофоров, а также перебои с электричеством в некоторых домах.

Римские власти подсчитывают нанесенные городу стихией убытки, которые по данным газеты Il Messaggero, оцениваются в миллионы евро.

Кроме того, к миллионному ущербу добавилась и одна человеческая жертва: 32-летний иммигрант из Шри-Ланки погиб, не сумев выбраться из полуподвального помещения, где он жил со своей семьей и которое оказалось затопленным.

Мэр Рима Джанни Алеманно, комментируя сложившуюся в итальянской столице ситуацию, отметил, что таких ливней в городе не было с 1953 года. Это заявление градоначальника не помешало оппозиции обвинить его в том, что город не был подготовлен к сильному дождю, и призвать Алеманно к немедленной отставке, сообщает агентство France Presse.

Сильная гроза, бушевавшая в Риме, практически полностью парализовала итальянскую столицу: многие станции метро оказались затопленными, а ряд дорог превратились в бурные реки, что затрудняло передвижение по городу как машин и общественного транспорта, так и пешеходов.