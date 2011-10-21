Сеиф аль-Ислам - сын Каддафи, схвачен повстанцами

Сеиф аль-Ислам - сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, убитого в четверг, схвачен повстанцами. Об этом сообщил официальный представитель спецслужб Ливии.



Сына Каддафи пленили в городе Слитан в 160 километрах к востоку от Триполи. По неподтвержденной пока информации, сын Сеиф аль-Ислам ранен в спину, об этом сообщает телеканал Al Arabiya в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что сын Каддафи пытается прорваться в Нигер, войска ПНС организовали за ним преследование.