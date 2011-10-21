Кампания по свержению Каддафи обошлась США и НАТО в $2,5 млрд

CША потратили в сентябре чуть более $1 млрд на проведение военных операций в Ливии по поимке Муаммара Каддафи. По словам вице-президента страны Джона Байдена, в общей сложности Америка потратила $2 млрд.

При этом Байден отметил, что в Ливии "ни один американский солдат не погиб", сообщает 21 октября американский National Journal со ссылкой на министерство обороны США.

Также о своих расходах в пятницу заявили и в Великобритании. Глава Минобороны Соединённого Королевства Филип Хаммонд рассказал, что затраты на операцию НАТО в Ливии достигли почти 500 млн долларов.