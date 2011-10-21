У НАТО были данные о местонахождении Каддафи еще неделю назад

Данные о местонахождении бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи были у НАТО еще неделю назад. По данным разведки, Каддафи сам выдал себя - он стал вновь пользоваться мобильным телефоном.



Согласно разведданным, в последние дни Муамар Каддафи изменил своему правилу и вновь начал пользоваться мобильным телефоном. Военным не составило большого труда отследить и записать каждый телефонный звонок Каддафи благодаря специальной технике по распознаванию голоса, об этом сообщает Telegraph.



Агенты МИ-6 и ЦРУ, которые следили за Каддафи дали ему кодовое имя, по примеру того, как военные США во время операции по поиску и убийству Усамы бен Ладана дали ему имя Geronimo.



По последней информации военных, полковник Каддафи решил уехать из Сирта после того, как многочисленные силы повстанцев стали стягиваться к городу. Источник из разведслужб сообщил, что "американские и французские беспилотники несколько недель вели наблюдение за центром Сирта. Поэтому, когда они увидели, что в городе происходит что-то необычное, такое, как вышедшая из города колонна машин, было принято решение преследовать ее и начать атаку".



Напомним, в четверг самолеты НАТО совершили авиаудар на автоколонну, двигающуюся из города Сирт, в которой находился бывший лидер Ливии. Спустя несколько часов раненого Каддафи обнаружили недалеко от дороги в дренажной трубе, куда его спрятали его сторонники. А спустя еще некоторое время Каддафи был убит.







