Сеиф аль-Ислам - один из сыновей Каддафи, пытается прорваться в Нигер

Сеиф аль-Ислам - один из сыновей бывшего ливийского лидера полковника Муамара Каддафи, пытается прорваться в Нигер, за ним организовано преследование войск ПНС.



Об этом сообщил один из командующих военными силами Переходного национального совета Абдула Маджид Млегта, передает Reuters.



По его словам, повстанцы ведут поиск неуловимого сына диктатора, сейчас "все войска в регионе приведены в полную боевую готовность".



По информации повстанцев, Сеиф аль-Ислам и его охрана передвигаются на трех бронетранспортерах, есть данные, что они двигаются к границам Нигера.



Напомним, ранее представитель ПНС Ахмед Омар Бани заявлял, что сын Муаммара Каддафи Сеиф аль-Ислам находится в больнице в очень тяжелом состоянии. По его словам, 20 октября сын бывшего ливийского лидера получил тяжелое ранение и лишился руки и что ему осталось жить недолго, он обречен.



Сеиф аль-Ислам считался возможным преемником своего отца на посту лидера Джамахерии, поэтому для повстанце важно найти его живым или мертвым. Представители ПНС ранее выдвигали различные версии о том, где находится, одни заявляли, что он убит, другие - что его взяли в плен, а третьи - что он скрылся в пустыне.