В Ливии лидеры ПНС не могут договориться о дате и месте захоронения Каддафи

В Ливии лидеры Переходного национального совета (ПНС) не могут договориться о дате и месте захоронения бывшего лидера страны Муамара Каддафи, убитого в четверг в Сирте.



Министр информации ПНС Ливии Махмуд Шаммам ранее заявлял, что полковника Каддафи похоронят сегодня, 21 октября. По заявлениям других представителей новых властей, тело свергнутого ливийского лидера будет предано земле в течение дня на кладбище города Сирта.



Между тем, в Мисурате один из командиров, руководивший повстанческими отрядами, сообщил, что погребение Каддафи состоится в ближайшие 24 часа с "достоинством", "его тело будет предано земле, согласно мусульманским обрядам", - цитирует его агентство Reuters. Однако он не уточнил, где именно планируется провести обряд захоронения полковника.



Ранее было заявлено, что похороны Муамара Каддафи откладываются на несколько дней, об этом, в частности, говорил секретарь по экономическим и финансовым вопросам исполкома ПНС Али Тархуни. Он обосновал свое заявление тем, что необходимо урегулировать организационные вопросы, связанные с местом захоронения.



По информации информационного агентства Reuters, не назвавший себя представитель Переходного совета сообщил, что в ПНС нет единого мнения о том, что "делать с трупом Каддафи" и где его хоронить.



В настоящее время тело бывшего ливийского лидера находится в холодильной камере морга в Мисурате в районе старого рынка Сук ат-Тавасна.