Погребение Муамара Каддафи состоится в течение суток

Погребение бывшего лидера ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи состоится в течение суток. Ранее сегодня СМИ сообщали о том, что похороны Каддафи отложены на несколько дней. О новой дате похорон сообщает Reuters со ссылкой на Переходный национальный совет (ПНС) Ливии. Погребение пройдет по канонам ислама.



Муамар Каддафи погиб в районе своей "малой родины" - города Сирт. Бывшего лидера захватили в плен сторонники Переходного национального совета (ПНС) Ливии. По одной из версий, автомобиль, в котором Каддафи везли в госпиталь, попал под перекрестный огонь. В результате этого Каддафи получил смертельное ранение в голову. По другой информации, экс-лидер Джамахирии попал в засаду, был захвачен в плен, а затем скончался от полученных в бою тяжелых ранений в ноги и голову.