Похороны Муамара Каддафи отложили на несколько дней

Похороны бывшего лидера ливийской Джамахирии Муамара Каддафи отложены на несколько дней. Пока не выбрано место для погребения полковника. В настоящее время тело Каддафи находится в Мисрате.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра нефти Ливии Али Тархуни. "Я сказал им хранить его (тело Каддафи) в холодильнике несколько дней, ... чтобы удостовериться, что все знают, что он умер", - заявил Тархуни.



Муамар Каддафи погиб в районе своей "малой родины" - города Сирт. Бывшего лидера захватили в плен сторонники Переходного национального совета (ПНС) Ливии. По одной из версий, автомобиль, в котором Каддафи везли в госпиталь, попал под перекрестный огонь. В результате этого Каддафи получил смертельное ранение в голову. По другой информации, экс-лидер Джамахирии попал в засаду, был захвачен в плен, а затем скончался от полученных в бою тяжелых ранений в ноги и голову.