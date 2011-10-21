ООН требует расследовать обстоятельства смерти Каддафи

Мировое сообщество - в лице управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Женеве - в пятницу потребовало провести расследование обстоятельств гибели лидера ливийской Джамахирии полковника Муамара Каддафи, сообщает агентство Франс Пресс.

Муамар Каддафи правил Ливией 42 года, он погиб в четверг. Известно, что Каддафи погиб, находясь в плену у сторонников Переходного национального совета (ПНС) Ливии.