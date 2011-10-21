ООН требует расследовать обстоятельства смерти Каддафи
21 октября 2011, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
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21 октября 2011, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире
Известный телеведущий заявил, что похудел благодаря "диете Елизаветы II"
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Пошлины США на товары из Китая будут увеличены выше запланированного уровня
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Народ скидывается на помощь арестантам после московских митингов
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Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках и опубликовал их перечень
Анфиса Чехова недавно встречалась с Анастасией Заворотнюк. В основном говорили о детях и еде
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Порошенко проигнорировал празднование Дня независимости Украины
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В Крыму оценили сравнение Зеленским полуострова с похищенным ребенком
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Агент Абрамов: Заявление Кикнадзе о готовности продать Миранчуков – плохой посыл
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Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
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В подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматики по мужчине-должнику и его дочери
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В Москве сегодня полностью перекроют движение в районе проспекта Академика Сахарова и ул. Маши Порываевой
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Еще одно ДТП с автобусом: при столкновении автобуса и машины Hyundai погибли 3 человека под Волгоградом
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