Стали известны последние слова бывшего лидера ливийской Джамахирии Муамара Каддафи. Истекающий кровью полковник до последнего призывал ливийских повстанцев одуматься. «Харам» - было одним из его последних слов.



Как сообщил в пятницу телеканал Sky News, харам» означает – «то, что вы делаете, запрещено исламским правом и незаконно». «Вы хоть знаете, что правильно или неправильно?» - спросил Каддафи и умер, передает Интерфакс.