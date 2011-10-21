Хиллари Клинтон: Смерть Муамара Каддафи открывает новую эру в Ливии

Смерть бывшего лидера ливийской Джамахирии Муамара Каддафи знаменует начало новой эры в истории Ливии. С таким заявлением в пятницу выступила госсекретарь США Хиллари Клинтон, совершающая визит в Пакистан.



По словам Клинтон, смерть Муамара Каддафи "подвела черту под очень несчастливой главой в истории Ливии". "Однако это событие также знаменует начало новой эры для ливийского народа", - цитирует госсекретаря США ИТАР-ТАСС. Надежды Вашингтона связаны со скорой реализацией на практике «стремления ливийцев к строительству новой демократии» в своей стране, отметила Клинтон.