НАТО: Операция в Ливии успешно выполнена и скоро будет завершена

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что натовская операция в Ливии успешно выполнена и совсем скоро будет завершена, Расмуссен призвал ливийцев оставить в стороне свои разногласия и сотрудничать ради будущего.

"Наконец, позади 42-летняя власть страха, которая была при полковнике М.Каддафи. Ливия может подвести черту под длинной и мрачной главой своей истории и открыть новую страницу", - говорится в заявлении Расмуссена, распространенном в четверг.

Заявление Расмуссена распространено практически в тот день, когда стало известно о гибели Муамара Каддафи6 снимки тела лидера Ливийской Джамахирии обошли весь мир.

69-летний экс-лидер Ливии Муамар Каддафи, призывывший народ Ливии к сопротивлению силам НАТО, погиб в четверг в ходе перестрелки между его сторонниками и бойцами ПНС, уже после того как он был захвачен в плен.