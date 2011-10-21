Муамар Каддафи будет похоронен в тайном месте

Экс-лидер Ливии Муамар Каддафи, погибший в четверг на севере страны, будет похоронен по мусульманским обычаям в тайном месте. Могила Каддафи не должна стать местом паломничества для его сторонников.



Об этом сообщает арабский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление Переходного национального совета (ПНС) Ливии. Официально об "освобождении Ливии" будет объявлено утром в субботу, 22 октября. Муамар Каддафи, правивший Ливией 42 года, погиб в районе своей "малой родины" - города Сирт. Лидера Джамахирии захватили в плен сторонники ПНС. Автомобиль, в котором Каддафи везли в госпиталь, попал под перекрестный огонь революционеров и сил самого полковника. В результате Каддафи получил огнестрельное ранение в голову.