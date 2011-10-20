В Сирте убит сын бывшего лидера Ливии Мутассим Каддафи

В Сирте во время захвата города был убит сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, Мутассим Каддафи. Об этом сообщает межарабский спутниковый телеканал "Аль-Джазира".



Сообщение о смерти Муттасима Каддафи подтвердил министр информации правительства ливийского Переходного национального совета (ПНС) Ливии Махмуд Шаммам. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Мутассим Каддафи был схвачен силами ПНС в Сирте, однако, его судьба оставалась неизвестной.