Муамара Каддафи застрелил 18-летний повстанец

Муамара Каддафи убил 18-летний боец Ахмед Шайбани (Ahmed Shaibani). Об этом сообщил представитель оппозиционной режиму Муамара Каддафи партии "Национальный фронт спасения Ливии".



"Молодой человек, который убил Каддафи, - это 18-летний Ахмед Шайбани (Ahmed Shaibani), родился новый герой", - пишет на своей страничке в Twitter Мухаммед Али Абдалла (Mohammed Ali Abdallah), член "Фронта спасения". Об этом сообщает британская телерадиокомпания Би-би-си.