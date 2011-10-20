Силы ПНС захватили сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама

Силы Переходного национального совета (ПНС) Ливии задержали еще одного сына Муамара Каддафи. Сейф аль-Ислам пытался бежать в пустыню со своими помощниками, сообщает телеканал "Аль-Джазира".



По данным катарского телеканала, Сейф аль-Ислам получил серьезное ранение в ногу. Власти Ливии эту информацию не подтверждают. Ранее Сейф аль-Ислам руководил обороной города Бени-Валид, который наряду с Сиртом, оставался последним оплотом сторонников полковника Каддафи. В четверг стало известно о том, что в Сирте был убит Муамар Каддафи, министр обороны Абу Бакар Юнис и ряд других приближенных к свергнутому лидеру.