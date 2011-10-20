Телеканал «Аль-Джазира» показал кадры с живым Каддафи в окружении бойцов ПНС

Nелеканал «Аль-Джазира» показал в четверг видеокадры, на которых заснят еще живой Муамар Каддафи. Полковник был показан в окружении бойцов Переходного национального совета (ПНС) Ливии.



Об этом сообщает Reuters. На записи видно, что лицо у свергнутого 69-летнего Каддафи запачкано кровью, а сам он слаб. Тем не менее, полковник пытался сопротивляться схватившим его людям. Также кадры запечатлели, как кто-то бьет его пистолетом по голове. Эта видеозапись является подтверждением того, что Муамар Каддафи был еще жив, когда попал в плен к бойцам правительственных сил.



Ранее «Аль-Джазира» показала видеозапись, на которой сторонники ПНС Ливии тащат тело Муамара Каддафи по улице Сирта. На этой записи видно, что бывший лидер наполовину обнажен, с него сорвали рубашку, и тащат по улице. Лицо Каддафи окровавлено, а в голове у него зияет отверстие от пули.