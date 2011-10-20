Sky News: Муамар Каддафи умер в водосточной трубе

Полковник Муамар Каддафи мог скончаться в бетонной трубе водостока на окраине Сирта, где его, возможно пытались спрятать сторонники. Лидер Ливии был ранен во время авиаудара.



Такое предположение выдвигает Sky News. Ранее британское телевидение показало кадры ливийского телеканала, запечатлевшего, как бойцы Переходного национального совета (ПНС) протащили по улицам Сирта окровавленный труп Каддафи. Тело Каддафи доставлено в одну из мечетей города Мисураты для совершения погребального омовения.