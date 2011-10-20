Труп Муамара Каддафи протащили по улицам Сирта

Бойцы Национального переходного совета (НПС) Ливии протащили по улицам Сирта окровавленный труп свергнутого лидера Джамахирии Муамара Каддафи. Тело полковника доставлено в одну из мечетей города Мисурата. Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», тело Каддафи доставили в мечеть для совершения погребального омовения. Муамар Каддафи был ранен и захвачен близ Сирта, позже полковник скончался от полученных ранений.