Глава ЕС Херман Ван Ромпей: Смерть Каддафи - конец эры деспотизма

Со смертью полковника Муамара Каддафи «закончилась эра деспотизма», заявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. Бывший лидер Джамахирии скончался в Сирте, передает Agence France-Presse.



Ранее Дональд Туск, премьер председательствующей в Евросоюзе Польши заявил, что ЕС не отреагирует на сообщения о гибели Каддафи пока эта информация не будет подтверждена официально. «Но эта информация еще не подтверждена. Мы отреагируем, когда будем уверены в том, что произошло», - заявил Туск.