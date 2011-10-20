ПНС: Тело Муамара Каддафи увезут в тайное место

Тело бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи, убитого в Сирте, будет перевезено в тайное место из соображений безопасности. Об этом Reuters сообщил представитель Переходного Национального совета (ПНС) Ливии Абдель Маджид.



По словам, представителя ПНС, Муамар Каддафи попытался с помощью конвоя сбежать из родного города Сирта, который ранее в четверг пал перед представителями новых властей Ливии. На кортеж с экс-лидером Джамахирии был совершен авианалет сил НАТО. Авиация альянса разбомбила четыре автомобиля. Получивший ранения в обе ноги и голову, Каддафи, был арестован и увезен на машине «скорой помощи». Вскоре он скончался.