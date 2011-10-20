Смерть Каддафи: Бойцы ПНС празднуют победу на улицах Сирта

В ливийском Сирте бойцы Переходного национального совета (ПНС) уже празднуют победу на улицах, стреляя из автоматов. Сирт оказался самым стойким оплотом Муамара Каддафи, город продержался почти 3 месяца после падения Триполи.



Полковник Муамар Каддафи был ранен в окрестностях города Сирт в результате нанесения авиационного удара НАТО по автомобильной колонне, передает Вести.ру. Каддафи пытался покинуть осажденный войсками ПНС Ливии город. Полковник был ранен в ноги и скончался от полученных ранений. Гибель Каддафи подтвердил командир 11-й бригады вооруженных сил сторонников полковника Абдул Хаким аль-Джалиль.