Адвокаты Юлии Тимошенко подготовили апелляцию

Адвокаты бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подготовили апелляцию на решение Печерского районного суда Киева. 11 октября Тимошенко была приговорена к семи годам лишения свободы.



Об этом сообщил адвокат Тимошенко Сергей Власенко. По его словам, апелляция готова проходит техническую вычитку, согласования и в ближайшее время будет подана. В апелляционной жалобе адвокаты Тимошенко учли все нарушения, допущенные в досудебном следствии и судебном разбирательстве. "Мы собрали базовые, наиболее грубые нарушения, которые происходили как на следствии, так и во время судебного разбирательства", - цитирует Власенко сайт Тимошенко.