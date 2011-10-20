Телеканал Al-Libiya: Каддафи жив

Телеканал Al-Libiya, поддерживающий режим Муамара Каддафи опроверг информацию о том, что бывший лидер Ливии убит или захвачен в плен. На данный момент полковник находится в добром здравии, передает Agence France-Presse.

«Отчеты о смерти или захвате в плен нашего лидера Каддафи, которые предоставляют лакеи НАТО, являются необоснованными», - говорится на сайте телеканала. Ранее Аргументы недели сообщали со ссылкой на представителя ПНС Ливии о том, что Муамар Каддафи скончался в результате ранений в городе Сирт.