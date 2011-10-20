В Ливии арестован двоюродный брат Каддафи Ахмед Ибрагим

В Ливии Национальный переходный совет (НПС) арестовал одного из двоюродных братьев Муамара Каддафи - Ахмеда Ибрагима. Ибрагим был схвачен в результате штурма города Сирт. Бойцы НПС провели удачную операцию по штурму Сирта, сообщает "Интерфакс". Для штурма войска НПС применили уникальный бронированный бульдозер. Машину сконструировали механики из города Мисураты. В городе, который считался последним оплотом сторонников Каддафи, все еще продолжаются перестрелки, однако речь не идет о масштабных боях.