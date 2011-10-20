В Женеве продолжатся переговоры с Грузией по вступлению России в ВТО

В Женеве 20 октября представители Грузии и России проведут очередной раунд переговоров, проводящихся при посредничестве Швейцарии, по вопросу вступления России в ВТО.



Замминистра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе сообщил: "Предыдущие раунды переговоров завершились безрезультатно, так как Россия отказывалась от принятия таких механизмов, которые обеспечили бы полную прозрачность торговли вдоль границ России с сепаратистскими регионами", - цитирует его Интерфакс.



По его словам, Россия соглашается на мониторинг только тех грузов, которые могут быть перевезены на территорию Грузии через Южную Осетию и Абхазию, но не дает согласия на проверку тех грузов, которые поступают также и в эти республики.



Сергей Капанадзе также заявил, что без соглашения с Грузией, рабочая группа по вопросу о принятии России в ВТО официально не сможет собраться, чтобы принять проект документа о вступлении.