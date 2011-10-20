В Пекине Патрушев примет участие в консультациях по вопросам безопасности

В столице КНР Пекине российская делегация во главе с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым принимает участие в шестом раунде консультаций по вопросам стратегической безопасности.



Китайскую делегацию на консультациях в Пекине возглавляет член Госсовета КНР Дай Бинго.



Также, во второй половине четверга запланирована встреча Николая Патрушева с заместителем председателя КНР Си Цзиньпином.



Накануне секретарь Совбеза РФ встречался с министром общественной безопасности КНР Мэн Цзяньчжу. Стороны обсудили вопросы совместной борьбы против международного терроризма, экстремизма и сепаратизма. Кроме того, было отмечена важность сотрудничества в противодействии нелегальной иммиграции и содействии наращивания контактов между гражданами двух стран.



Российско-китайские консультации по вопросам стратегической безопасности начались еще в 2005 году по инициативе глав государств России и Китая. Они проводятся примерно раз в год в каждой стране поочередно. Пятый раунд консультаций прошел в январе 2011 года в Москве, передает РИА Новости.



