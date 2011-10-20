Николя Саркози стал снова отцом - Карла Бруни родила дочь

Президент Франции Николя Саркози в 4-й раз стал отцом, его супруга Карла Бруни-Саркози родила дочь. В четверг об этом сообщают все французские средства массовой информации.



Девочка появилась на свет в парижской клинике "Ла Мюэтт". Пока первая леди и новорожденная остаются под наблюдением врачей. Для них выделены сразу несколько палат.



Сам Саркози навещал жену, но на родах не присутствовал - в это время он был в Германии на встрече с Ангелой Меркель.



У Карлы Бруни-Саркози уже есть ребенок от первого брака - сын, а у Николя Саркози - трое сыновей от двух предыдущих браков, передают Вести.ру. Родившаяся девочка стала первым общим ребенком 56-летнего французского лидера и его 43-летней жены.

Ранее в прессе уже появлялись сообщения о том, что Карла Бруни родила, но все они были ложными.