Генпрокурор Литвы подает в отставку после ДТП, в котором пострадала женщина

Генпрокурор Литвы Дарюс Валис намерен подать в отставку после того, как сегодня утром на скользкой дороге он сбил женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу.

По данным полиции Вильнюса, ДТП произошло рано утром на улице Атейтес. Сразу после наезда генеральный прокурор вызвал на место происшествия медиков и полицию. Женщину доставили в больницу. Дарюс Валис выразил сожаление «в связи с этим досадным происшествием». Генпрокурор Литвы принес пострадавшей свои извинения. Он сказал, что готов предоставить ей всяческую помощь, передает РИА Новости.

«Для того чтобы обстоятельства происшествия были объективно расследованы, еще сегодня я намерен вручить президенту заявление об отставке», - сообщил Валис.

Президент Литвы Даля Грибаускайте уже информирована о намерении Дарюса Валиса подать в отставку. Она оценивает его как достойный шаг, но решение Грибаускайте примет после проведения расследования и выяснения всех обстоятельств.