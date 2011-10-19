Турция вторглась на территорию Ирака. В среду турецкие войска пересекли границу с Ираком во время операции преследования курдских боевиков после нападения на блок-пост.



Операция началась вскоре После того, как курды обстреляли турецкий блокпост на юго-востоке страны и убили 24 военных, в Турции приняли решение начать операцию вторжения. По информации Reuters со ссылкой на источники среди военных, боевики Рабочей партии Курдистана открыли огонь из автоматов по военному посту Чукурджа в провинции Хаккяри, расположенной рядом с Ираком.



Столкновения между турецкими войсками и боевиками Рабочей партии Курдистана произошли в 3–4 км от границы Ирака и Турции.



Напомним, в результате атак курдских сепаратистов на юго-востоке Турции с июля текущего года погибли более 50 человек. В ответ на это Турция нанесла в августе удары по базам курдов в Ираке. А в начале октября в Турции прошли облавы, в результате которых были арестованы более 120 курдов.



Накануне на юго-востоке Турции курды взорвали бомбу, погибли четверо турецких полицейских.