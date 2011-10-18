Cамолёт, выполнявший рейс из Москвы в Тегеран, совершил экстренную посадку

Пассажирский самолёт Boeing-727 авиакомпании IranAir, совершавший рейс из Москвы в Тегеран, совершил экстренную посадку в одном из двух столичных аэропортов "Мехрабад".

Авиалайнер сел не выпустив переднее шасси. Экипажу удалось произвести успешную посадку авиалайнера. На борту самолёта Boeing-727, который должен был приземлиться в тегеранском аэропорту "Имам Хомейни", находились 94 пассажира и 19 членов экипажа.

Никто из пассажиров не пострадал, передает РИА Новости.

Во время захода на посадку капитан Boeing-727 обнаружил техническую неисправность переднего шасси, которое не могло быть выпущено. Он принял решение сажать самолёт без выпущенного шасси, воздушного судна.



Причины неисправности самолёта выясняются.